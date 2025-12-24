Future Vision: ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి జిల్లా ఐటి, ఇండస్ట్రియల్ కేంద్రంగా మారనున్న కొత్త ప్రణాళిక!
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రతి జిల్లాను అభివృద్ధి చేసేందుకు, అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ, తిరుపతి స్పేస్ సిటీలను ఏర్పాటు చేసేందుకు, మరియు 2047 నాటికి ఏపీని ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చేందుకు ఉద్దేశించిన రాష్ట్ర భవిష్యత్ ప్రణాళికను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆవిష్కరించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మరియు తెలుగు దేశం పార్టీ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్రాన్ని ప్రతీ జిల్లాలో ఆవిష్కరణ, పరిశ్రమ, టెక్నాలజీ కేంద్రంగా మార్చే అద్భుతమైన ప్రణాళికను ప్రకటించారు. జిల్లా స్థాయి అభివృద్ధి స్థానిక జనాభాకి మాత్రమే కాక, మొత్తం రాష్ట్రానికి లాభదాయకంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే నాయుడు 2047కి ఆంధ్రప్రదేశ్ను ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. అందువల్ల, సమగ్ర వృద్ధి రాష్ట్రంలోని ప్రతి ప్రాంతంలో సాకారం కావాలని ఆయన ఆశిస్తున్నారు.
విశాఖపట్నంలో పెట్టుబడిదారుల సమావేశంలో ₹13.20 లక్షల కోటి పెట్టుబడులను ఆకర్షించిన విజయవంతమైన ప్రదర్శన తర్వాత, ముఖ్యమంత్రి ప్రతి జిల్లాను పరిశ్రమలుగా మార్చే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు. ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం IT కేంద్రంగా, రాయలసీమ హార్టికల్చర్ కేంద్రంగా, అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీగా అవుతుంది. ఈ ప్రణాళిక ద్వారా ప్రతి ప్రాంతానికి ప్రత్యేక ఆర్థిక లక్షణాలు, విధులు లభిస్తాయి, తద్వారా రాష్ట్రం మొత్తం అభివృద్ధి మార్గాన్ని మార్చుతుంది.
విశాఖపట్నం: గ్లోబల్ డేటా సెంటర్ హబ్
ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు, "ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది గొప్ప IT చరిత్ర కలిగిన రాష్ట్రం. సుందర్ పిచాయ్, సత్య నాదెళ్ల, అర్వింద్ కృష్ణ వంటి ప్రసిద్ధ IT నిపుణులను దేశం అందించింది." విశాఖపట్నం గ్లోబల్ డేటా సెంటర్ హబ్గా మారుతుంది. సబ్మరైన్ కేబుల్ మరియు కొత్త ITES సేవలతో ఈ నగరం టెక్నాలజీ రంగంలో మరింత గుర్తింపు పొందಲಿದೆ. గూగుల్ తన పెద్ద డేటా సెంటర్ల్లో ఒకదానిని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయనుంది.
తిరుపతి: భారత్ స్పేస్ సిటీ
తిరుపతిని 'స్పేస్ సిటీ'గా మార్చే ముఖ్యమంత్రి ప్రణాళిక, అనంతపురం మరియు కడపలో ఎలక్ట్రానిక్స్, ఏరోస్పేస్ పరిశ్రమలను అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా, ఇప్పటికే ఉన్న, మరియు రాబోయే ఇండస్ట్రియల్ కరిడార్ల వల్ల ఈ ప్రాంతాలు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతాయి. రాష్ట్రం క్వాంటం మరియు గ్రీన్ హైడ్రోజన్ వ్యాలీగా మారి, భవిష్యత్తులో 20 సంవత్సరాల స్థిరమైన వృద్ధికి మౌలికాన్ని ఏర్పరుస్తుంది.
అమరావతి: భారత్ క్వాంటం వ్యాలీ
అమరావతి డేటా సెంటర్ కేంద్రంగా, క్వాంటం అనువర్తనాలు వ్యక్తిగత వైద్యం, ప్రీవెంటివ్ హెల్త్కేర్, టెక్నాలజీ వంటి రంగాల్లో ఉపయోగించబడతాయి. క్వాంటం ప్రాజెక్ట్ కోసం 54,000 మంది రిజిస్ట్రేషన్లు వచ్చాయి, మరియు 1,00,000 విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇవ్వడం లక్ష్యంగా పెట్టబడింది, ఇలా అమరావతి భారతీయ సిలికాన్ వ్యాలీగా మారుతుంది.
"ఆయుర్వేదం, తక్షశిల నుండి ఆధునిక గణితం, ఖగోళశాస్త్రం వరకు భారతీయులు జ్ఞానం, విజ్ఞానం, ఆవిష్కరణలో శ్రేష్టులే. ఇప్పుడు అమరావతితో భవిష్యత్తును నిర్మిస్తున్నాం," అన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ & భారత్: గ్లోబల్ ఎకానమీ లీడర్స్
ప్రధానమంత్రి తెలిపారు, "ప్రపంచంలోని ప్రతి నాలుగవ IT నిపుణుడు ఒక భారతీయుడు." Make in India, Skill India, Digital India, GST రిఫార్మ్స్ వంటి ప్రయోజనాల ద్వారా భారత్ $30 ట్రిలియన్ ఆర్థిక వ్యవస్థను సాధించనుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో యువత అభివృద్ధి, టెక్నాలజీ ప్రమోషన్, జ్ఞాన కేంద్రాల ఏర్పాటు ద్వారా ప్రపంచ స్థాయిలో వృద్ధి మరియు ఆవిష్కరణ మోడల్ అవుతుంది.
"రాష్ట్రంలో యువతను, టెక్నాలజీని, జ్ఞాన కేంద్రాలను అభివృద్ధి చేస్తూ, ఆంధ్రప్రదేశ్ వృద్ధి మరియు ఆవిష్కరణలో గ్లోబల్ మోడల్గా నిలుస్తుంది," అని ముగించారు చంద్రబాబు నాయుడు.