Telugu Politics: 2026లో వింటర్ సెషన్ రద్దు – కీలక బిల్స్ ఇంకా పెండింగ్!

2026 ఏపీ అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాలు ఆలస్యమయ్యే అవకాశం ఉంది. అమరావతి, గ్రీన్ ఎనర్జీ, కేంద్ర నిధులపై కీలక బిల్లులు ఆమోదం పొందాల్సి ఉంది. ఇది 6–8 రోజులు జరగవచ్చు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాల (2026) కౌంట్‌డౌన్ ప్రారంభమైంది. నిబంధనల ప్రకారం, ఈ సమావేశాలను జనవరి 25లోపు నిర్వహించాల్సి ఉంది. సాధారణంగా నవంబర్ లేదా జనవరి మధ్యలో జరిగే ఈ సమావేశాల నిర్వహణపై ఈ ఏడాది కొంత అనిశ్చితి నెలకొంది.

డిసెంబర్‌లో సమావేశాల అవకాశం:

గతంలో ఈ సమావేశాలను డిసెంబర్‌లో నిర్వహించే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. అసెంబ్లీ స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు కూడా ఇందుకు తగ్గట్టుగా ఏర్పాట్లు చేసినట్లు సమాచారం. అయితే, పలు చర్చల తర్వాత దీనిపై ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే పలు రాష్ట్రాలు తమ శీతాకాల సమావేశాలను ముగించగా, ఏపీలో ఆలస్యం కావడం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. ఒకవేళ నిర్వహిస్తే, ఈ సమావేశాలు కేవలం 3-4 రోజులు మాత్రమే ఉండే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

సమావేశాల ప్రాముఖ్యత:

ఈ శీతాకాల సమావేశాలు ప్రభుత్వం ముందుకు తెచ్చిన కొన్ని కీలక బిల్లుల ఆమోదం కోసం ఎంతో ముఖ్యం:

  • పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టులు.
  • అమరావతిలో అదనంగా 44,400 ఎకరాల కేటాయింపుకు అనుమతి.
  • కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధుల కేటాయింపు పంపిణీ.
  • ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతిని అధికారికంగా గుర్తించడం.

సంక్రాంతి ప్రభావం మరియు షెడ్యూల్:

అసెంబ్లీ సమావేశాలపై నిర్ణయం జనవరి రెండో వారంలో వెలువడే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే, సంక్రాంతి సెలవుల కారణంగా ఈ సమావేశాల కాలపరిమితి కేవలం 6 నుండి 8 రోజులకు పరిమితం కావచ్చు.

ఈ ఆలస్యం మధ్య ఏపీ శీతాకాల సమావేశాలపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. ఎందుకంటే, ఒకవేళ ఈ సమావేశాలు జరగకపోతే, శీతాకాల సమావేశాలు రద్దయిన తొలి సందర్భం ఇదే అవుతుంది. ఇది రాజకీయంగా మరియు ప్రజల్లో పలు ప్రశ్నలకు దారితీసే అవకాశం ఉంది.

