Manamitra WhatsApp Governance: ఏపీలో ఇక అన్నీ ఆన్లైన్ సేవలే.. 'మనమిత్ర' వాట్సాప్ ద్వారానే పాలన! ఏప్రిల్ నాటికి మరిన్ని సేవలు..
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పౌర సేవలను మరింత వేగవంతం చేసేందుకు 'మనమిత్ర' వాట్సాప్ ప్లాట్ఫారమ్ను తప్పనిసరి చేసింది. ఏప్రిల్ నాటికి 98 ఏఐ ఆధారిత సేవలు ప్రజలకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో, ఐటీ మరియు ఆర్టీజీ శాఖ కార్యదర్శి భాస్కర్ కాటమనేని ప్రభుత్వ శాఖలకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ప్రజలకు అందించే పౌర సేవలను (Citizen Services) కచ్చితంగా ఆన్లైన్ ద్వారానే, అదీ 'మనమిత్ర' (Manamitra) వాట్సాప్ ప్లాట్ఫారమ్ ద్వారా అందించాలని స్పష్టం చేశారు.
సమీక్షలోని ముఖ్యాంశాలు:
మాన్యువల్ సేవలకు చెక్: ఇప్పటికే మెజారిటీ సేవలు ఆన్లైన్ అయ్యాయని, అయితే ఇంకా కొన్ని శాఖలు మాన్యువల్ పద్ధతిలో సేవలు అందిస్తున్నాయని ఆయన గుర్తించారు. వెంటనే అన్ని సేవలను 'మనమిత్ర' ప్లాట్ఫారమ్కు మార్చాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
కలెక్టర్లకు బాధ్యత: క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలకు వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ (WhatsApp Governance) గురించి అవగాహన కల్పించే బాధ్యతను జిల్లా కలెక్టర్లకు అప్పగించారు.
ఏప్రిల్ నాటికి ఏఐ (AI) సేవలు: డేటా ఆధారిత పాలనను ప్రోత్సహించేందుకు 98 ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఆధారిత యూజ్ కేస్లను సిద్ధం చేస్తున్నామని, ఇవి ఏప్రిల్ చివరి నాటికి అందుబాటులోకి వస్తాయని తెలిపారు.
RTGS అవేర్ (Aware) విభాగం ప్రత్యేకత:
రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ సొసైటీ (RTGS) పరిధిలోని 'అవేర్' విభాగం ద్వారా మరిన్ని ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి:
వాతావరణ అప్డేట్స్: ఎప్పటికప్పుడు వాతావరణ సమాచారాన్ని ఈ విభాగం అందిస్తుంది.
అనుకూల అప్లికేషన్లు: వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల అవసరాలకు తగ్గట్టుగా దాదాపు 50 యూజ్ కేస్లను 'అవేర్' కింద అభివృద్ధి చేస్తున్నారు.
Customized Services: శాఖల ప్రత్యేక అవసరాలను తెలియజేస్తే, వాటికి అనుగుణంగా కొత్త సేవలను కూడా రూపొందిస్తామని కాటమనేని పేర్కొన్నారు.
ప్రజలకు లాభం ఏంటి?
- సులభమైన యాక్సెస్: మీ ఫోన్లోని వాట్సాప్ ద్వారానే ప్రభుత్వ సేవలను పొందవచ్చు.
- వేగవంతమైన సేవలు: ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగే పని లేకుండా, ఏఐ టెక్నాలజీతో పనులు త్వరగా పూర్తవుతాయి.
- రియల్ టైమ్ డేటా: వాతావరణం, ప్రభుత్వ పథకాల వంటి సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు నేరుగా మీ మొబైల్కే అందుతుంది.