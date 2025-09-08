Andhra Pradesh: ఏపీలో ఐఏఎస్ అధికారుల బదిలీలు – 11 మంది అధికారులకు కొత్త బాధ్యతలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి విజయ్ కుమార్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. రాష్ట్రంలో 11 మంది ఐఏఎస్ అధికారులను బదిలీ చేస్తూ, వారికి కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించారు.
నియామకాలు – బదిలీలు వివరాలు
అనంతరాము – గవర్నర్ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి
అనిల్కుమార్ సింఘాల్ – తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) ఈవో
శ్యామలరావు – సాధారణ పరిపాలన (రాజకీయ) విభాగ ముఖ్యకార్యదర్శి
కృష్ణబాబు – మౌలిక సదుపాయాలు, పెట్టుబడుల విభాగ కార్యదర్శి
ముఖేశ్కుమార్ మీనా – రెవెన్యూ (ఎక్సైజ్), గనుల శాఖ కార్యదర్శి
కాంతీలాల్ దండే – అటవీ, పర్యావరణ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి
సౌరభ్ గౌర్ – వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ కార్యదర్శి
ప్రవీణ్కుమార్ – ఢిల్లీ ఏపీ భవన్ రెసిడెంట్ కమిషనర్
శ్రీధర్ – మైనారిటీ సంక్షేమ కార్యదర్శి
శేషగిరిబాబు – కార్మిక, పరిశ్రమలు, బీమా విభాగ కార్యదర్శి
డాక్టర్ ఎం.హరిజవహార్లాల్ – గవర్నర్ కార్యాలయ వ్యవస్థాపక అధికారి
ఈ బదిలీలతో రాష్ట్ర పరిపాలనా వ్యవస్థలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. కొత్తగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన అధికారులు సంబంధిత విభాగాల్లో విధులు చేపట్టనున్నారు.