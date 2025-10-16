ఏపీ పెట్టుబడులు 'హాట్': లోకేష్-ఖర్గే మధ్య మాటల యుద్ధం
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్, కర్ణాటక ఐటీ-బీటీ శాఖ మంత్రి ప్రియాంక్ ఖర్గేను ఉద్దేశిస్తూ 'X' (గతంలో ట్విట్టర్) వేదికగా చురక అంటించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్, కర్ణాటక ఐటీ-బీటీ శాఖ మంత్రి ప్రియాంక్ ఖర్గేను ఉద్దేశిస్తూ 'X' (గతంలో ట్విట్టర్) వేదికగా చురక అంటించారు. లోకేష్ తన పోస్ట్లో ఇలా పేర్కొన్నారు: "ఆంధ్ర ఫుడ్ చాలా కారంగా ఉంటుందంటారు కదా—మరి మా పెట్టుబడులు కూడా వారికి తట్టుకోలేనంత 'హాట్'గా మారినట్లు ఉంది," అంటూ దానికి ఒక మిరపకాయ ఎమోజీని జోడించారు.
విశాఖపట్నంలో గూగుల్ సంస్థ రూ.1.3 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టడం, దీని ద్వారా సుమారు 30,000 ఉద్యోగాలు సృష్టించబడతాయనే అంచనాల నేపథ్యంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక రాష్ట్రాల మధ్య జరుగుతున్న మాటల యుద్ధంలో ఈ వ్యాఖ్య మరింత వేడిని పెంచింది.
ఖర్గే విమర్శలు:
గతంలో, ప్రియాంక్ ఖర్గే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గూగుల్కు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహకాలపై విమర్శలు గుప్పించారు. వాటిని **"ఆర్థిక విపత్తు"**గా అభివర్ణించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రూ.22,000 కోట్ల ప్రోత్సాహకాలు, భూమి మరియు నీటి ఛార్జీలపై 25% సబ్సిడీ, ఉచిత విద్యుత్, మరియు 100% రాష్ట్ర జీఎస్టీ వాపసును ఆఫర్ చేసిందని ఆయన గుర్తు చేశారు. "కర్ణాటక ఇలా చేసి ఉంటే, రాష్ట్రాన్ని దివాళా తీయించామని మమ్మల్ని నిందించేవారు," అని ఖర్గే వ్యాఖ్యానించారు.
కర్ణాటక నుంచి భారీ పెట్టుబడి అవకాశాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ కోల్పోయేలా సిద్ధరామయ్య ప్రభుత్వం చేసిందని బీజేపీ మరియు జేడీ(ఎస్) నాయకులు చేసిన ఆరోపణలకు కాంగ్రెస్ మంత్రి ఖర్గే స్పందిస్తూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
నారా లోకేష్ ప్రతిస్పందన:
ఖర్గే ప్రకటనపై స్పందించిన నారా లోకేష్, కర్ణాటక పేరును ప్రస్తావించకుండానే, ఆంధ్రప్రదేశ్ చిన్న రాష్ట్రం అయినప్పటికీ వేగవంతమైన వృద్ధిని సాధిస్తూ, భారీ పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తోందని అన్నారు. "కర్ణాటకలో మౌలిక సదుపాయాలు క్షీణిస్తున్నాయని, తరచుగా విద్యుత్ కోతలు వస్తున్నాయని పారిశ్రామికవేత్తలు చెబుతున్నారు. కర్ణాటక మొదట ఈ సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాలి," అని లోకేష్ ఒక విలేకరుల సమావేశంలో అన్నారు.
రాష్ట్రాల మధ్య పోటీ ఆరోగ్యకరమని, ఇది అంతిమంగా భారతదేశానికే ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని ఆయన అన్నారు. "మేము ఒప్పందం కుదుర్చుకోకముందు గూగుల్ను ఆకర్షించడానికి చాలా రాష్ట్రాలు ప్రయత్నించాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్ను విశాఖపట్నం తీసుకురావడానికి మేము అనేక సమావేశాలు నిర్వహించి, అన్ని సమస్యలను పరిష్కరించాం," అని వివరించారు.
హైదరాబాద్ను ప్రపంచ టెక్ హబ్గా మార్చిన ఘనత తన తండ్రి, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకే దక్కుతుందని లోకేష్ గుర్తు చేశారు. "కంప్యూటర్ విప్లవం సమయంలో, కంప్యూటర్లను తినగలమా అని మమ్మల్ని చాలా మంది వెక్కిరించారు. కానీ నాయుడు గారి దార్శనికత, పరిశ్రమల-స్నేహపూర్వక విధానాలే నేడు హైదరాబాద్ను టెక్ సిటీగా మార్చాయి, లక్షలాది మందికి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్నాయి," అని లోకేష్ పేర్కొన్నారు.
నారా లోకేష్ చేసిన చురుకైన మరియు హాస్యభరితమైన ఈ వ్యాఖ్య.. ఈ ప్రతిష్టాత్మక గూగుల్ పెట్టుబడిపై రెండు దక్షిణ రాష్ట్రాల మధ్య జరుగుతున్న రాజకీయ వాగ్వాదాన్ని మరింత తీవ్రతరం చేసింది.