Amaravati: రెండో విడత భూ సమీకరణ షురూ 7 గ్రామాల్లో 16 వేల ఎకరాల సేకరణ.. రైతులకు ప్లాట్ల కేటాయింపుపై కీలక నిర్ణయం!

Highlights

రాజధాని అమరావతిలో రెండో విడత భూ సమీకరణ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. తుళ్లూరు, అమరావతి మండలాల్లోని 16 వేల ఎకరాల భూమి సేకరణపై పూర్తి వివరాలు.

రాజధాని ప్రాంతంలో రెండో విడత భూ సమీకరణ ప్రక్రియను మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి నారాయణ ప్రారంభించారు. తుళ్లూరు మండలం వడ్డమాను గ్రామంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే శ్రావణ్‌కుమార్‌తో కలిసి రైతులతో మాట్లాడి, వారి నుంచి అంగీకార పత్రాలను స్వీకరించారు.

ఏయే గ్రామాల్లో భూసేకరణ?

తుళ్లూరు మరియు అమరావతి మండలాల్లోని 7 గ్రామాల్లో మొత్తం 16,666.57 ఎకరాల భూమిని ప్రభుత్వం సేకరించబోతోంది. ఆ గ్రామాల వివరాలు ఇవే:

  • తుళ్లూరు మండలం: వడ్డమాను, హరిశ్చంద్రపురం, పెదపరిమి.
  • అమరావతి మండలం: వైకుంఠపురం, పెదమద్దూరు, ఎండ్రాయి, కర్లపూడి.

భూములను దేనికోసం ఉపయోగిస్తారు?

ఈ విడతలో సేకరించిన భూమిని రాజధానికి అవసరమైన కీలక ప్రాజెక్టుల కోసం కేటాయించనున్నారు:

  • అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం మరియు రైల్వే ట్రాక్ నిర్మాణం.
  • స్మార్ట్ పరిశ్రమలు (Smart Industries) మరియు క్రీడా నగరం.
  • ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు (Inner Ring Road) ప్రాజెక్టు.

రైతులకు ప్లాట్ల కేటాయింపుపై కొత్త ప్లాన్:

లేఔట్ల అభివృద్ధి విషయంలో సీఆర్‌డీఏ (CRDA) ఈసారి ఒక వ్యూహాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది. గతంలో ఎదురైన జాప్యాన్ని నివారించేందుకు కింది చర్యలు చేపట్టనుంది:

  1. మౌలిక సదుపాయాలు: లేఔట్లలో ముందుగా రెండు వరుసల బిటి రోడ్లు, విద్యుత్ లైన్లు ఏర్పాటు చేస్తారు.
  2. త్వరితగతిన అప్పగింత: మౌలిక వసతుల కల్పన పూర్తి కాగానే రైతులకు వారి ప్లాట్లను వీలైనంత త్వరగా అప్పగించేలా అథారిటీ చర్యలు తీసుకుంటోంది.

గ్రామసభల నిర్వహణ:

భూ సమీకరణపై రైతులకు ఉన్న సందేహాలను నివృత్తి చేసేందుకు గ్రామసభలను కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. బుధవారం సాయంత్రం అమరావతి మండలం ఎండ్రాయిలో గ్రామసభ జరగనుంది. రైతులు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి రాజధాని నిర్మాణంలో భాగస్వాములు కావాలని ప్రభుత్వం కోరుతోంది.

