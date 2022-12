దేవినేని అవినాష్‌ ఇంట్లో ఐటీ సోదాలపై అనుచరుల నిరసన

Vijayawada: విజయవాడలో దేవినేని అవినాష్ ఇంట్లో ఐటీ అధికారుల సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి. సోదాలకు వ్యతిరేఖంగా అవినాష్ అనుచరులు ఆందోళన చేశారు. విషయం తెలుసుకున్న దేవినేని అవినాష్ ఆందోళనను విరమించుకోవాలని అనుచరులకు సూచించారు. దీంతో అవినాష్ అనుచరులు ఆందోళను విరమించుకున్నారు.