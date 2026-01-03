Guntur: నేటి నుంచే మూడో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు.. ముస్తాబైన వేదిక!
గుంటూరులో నేటి నుంచి మూడో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు ప్రారంభం. గజల్ శ్రీనివాస్ అధ్యక్షతన, జస్టిస్ నరసింహం చేతుల మీదుగా వేడుకలు షురూ.
ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంస్కృతిక వేదికగా పేరుగాంచిన గుంటూరు నగరం నేడు అరుదైన ఘట్టానికి వేదిక కానుంది. నేటి (జనవరి 3, శనివారం) నుంచి నగరంలో మూడో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు అట్టహాసంగా ప్రారంభం కానున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు భాషాభిమానులు, ప్రముఖులు ఈ వేడుకకు తరలివస్తున్నారు.
ప్రారంభోత్సవ విశేషాలు:
ప్రముఖ గజల్ గాయకుడు గజల్ శ్రీనివాస్ అధ్యక్షతన ఈ మహాసభలు జరగనున్నాయి. శనివారం ఉదయం అన్నమయ్య సంకీర్తనల మధురిమలు, సహస్ర గళార్చనల (వెయ్యి మందితో గానం) నడుమ ఈ వేడుకలు మొదలవుతాయి. సుప్రీం కోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ పమిడి ఘట్టం నరసింహం ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి ఈ సభలను అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నారు.
సభల ముఖ్య ఉద్దేశం:
తెలుగు భాషా వైభవాన్ని చాటిచెప్పడం, రాబోయే తరాలకు మన సంస్కృతిని అందించడం లక్ష్యంగా ఈ మహాసభలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా వివిధ సాహిత్య గోష్టులు, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు మరియు తెలుగు భాషా వికాసంపై చర్చా కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు.
ముఖ్య సమాచారం:
- వేదిక: గుంటూరు
- అధ్యక్షత: గజల్ శ్రీనివాస్
- ప్రారంభకులు: జస్టిస్ పి. నరసింహం
- ప్రధాన ఆకర్షణ: అన్నమయ్య కీర్తనల సహస్ర గళార్చన
తెలుగు భాషా సంస్కృతులకు పట్టాభిషేకం చేసే ఈ మహోత్సవం గుంటూరు జిల్లాలో పండుగ వాతావరణాన్ని తీసుకొచ్చింది. మరిన్ని వివరాల కోసం కింద ఉన్న వీడియోను వీక్షించండి.