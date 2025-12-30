2025 AP Political Round Up: ఏపీ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామాలు
2025 AP Political Round Up – ఏడాది పొడవునా ఏపీ రాజకీయాల్లో చోటుచేసుకున్న కీలక పరిణామాలు, ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు, విపక్ష రాజకీయాలు, ఎన్నికల ప్రభావంపై సమగ్ర విశ్లేషణ.
నారా చంద్రబాబు నాయుడు. ఈ పేరు వింటే ఓ పట్టుదల రూపం కళ్ళ ముందు కదలాడుతుంది. ఓటమిలో కూడా విజయం కోసం పోరాడే స్ఫూర్తి ఆయన సొంతం. ఇప్పుడు ఆయన దృష్టి మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ ను ప్రగతి పదం వైపు నడిపించడం పైనే పెట్టారు. అందుకు అనుగుణంగా ఈ ఏడాది మొదటి నుంచే ఆయన కృషి మొదలు పెట్టారు. ప్రాధాన్యత క్రమంలో ఏపీ అభివృద్ధికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకున్నారు.