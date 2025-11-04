  • Menu
అమరావతి అభివృద్ధికి మరో భారీ అడుగు

అమరావతి అభివృద్ధికి పెద్ద ఊతం! కూటమి ప్రభుత్వం మరో రూ.32,500 కోట్ల నిధుల సమీకరణకు సిద్ధమైంది. ప్రపంచ బ్యాంకు, ఏడీబీ, నాబార్డు, ఎన్‌ఏబీఎఫ్‌ఐడీ నుంచి రుణాలు తీసుకుని అమరావతి ప్రాజెక్టు వేగం పెంచనుంది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి అభివృద్ధిపై కూటమి ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ఇప్పటికే ప్రారంభమైన పలు ప్రాజెక్టులకు తోడు, ప్రభుత్వం ఇప్పుడు మరో రూ.32,500 కోట్ల నిధుల సమీకరణకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది.

ఈ నిధులను ప్రపంచ బ్యాంకు (World Bank), ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకు (ADB), నాబార్డు (NABARD), ఎన్‌ఏబీఎఫ్‌ఐడీ (NaBFID), ఏపీపీఎఫ్‌సీ (APPFC) వంటి సంస్థల నుంచి రుణాల రూపంలో పొందనుంది.

రూ.32,500 కోట్ల రుణ ప్రణాళిక ఇలా

సీఆర్డీఏ (CRDA) ఇప్పటికే సుమారు రూ.26,000 కోట్ల రుణం తీసుకుంది. ఇప్పుడు మరిన్ని ప్రాజెక్టులు వేగవంతం చేసేందుకు అదనంగా రూ.32,500 కోట్ల నిధుల సమీకరణకు అడుగులు వేస్తోంది.

నిధుల విభజన ఈ విధంగా ఉంది:

  1. ప్రపంచ బ్యాంకు & ADB – రూ.14,000 కోట్లు
  2. ఎన్‌ఏబీఎఫ్‌ఐడీ – రూ.10,000 కోట్లు
  3. నాబార్డు – రూ.7,000 కోట్లు
  4. ఏపీపీఎఫ్‌సీ – రూ.1,500 కోట్లు
  5. ఈ నిధులతో సీఆర్డీఏ ఇప్పటికే 50 కీలక పనులను చేపట్టేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందించింది. ఇందులో రహదారులు, నీటి సరఫరా, మౌలిక వసతులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు వంటి ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి.

ప్రపంచ బ్యాంకు, ఏడీబీ మద్దతు

ప్రపంచ బ్యాంకు, ఏడీబీలు మొదటి నుంచే అమరావతి ప్రాజెక్టుకు మద్దతుగా ఉన్నాయి.

2019లోనే రుణం ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నా, ఆ సమయంలో ప్రాజెక్టు నిలిచిపోయింది.

ఇప్పుడు కూటమి ప్రభుత్వం తిరిగి అధికారంలోకి రావడంతో, ఈ రెండు అంతర్జాతీయ సంస్థలు మరోసారి ముందుకు వచ్చాయి.

తాజాగా, ప్రపంచ బ్యాంకు & ఏడీబీ సంయుక్తంగా రూ.15,000 కోట్ల రుణానికి ఆమోదం తెలిపాయి. అందులో రూ.13,500 కోట్లు ఈ సంస్థల నుంచే వస్తుండగా, మిగతా రూ.1,500 కోట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం మ్యాచింగ్ గ్రాంట్‌గా ఇచ్చింది.

ఇంకా రూ.14,000 కోట్ల కొత్త రుణం ప్రతిపాదన

ప్రస్తుతం మరో రూ.14,000 కోట్ల రుణానికి ప్రతిపాదన సిద్ధమైంది.

ఈ వారం లోపలే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ ప్రతిపాదనను కేంద్ర ఆర్థిక శాఖకు సమర్పించనుంది.

కేంద్రం ఆమోదిస్తే, ఆ రుణం కోసం ప్రపంచ బ్యాంకు, ఏడీబీ బోర్డుల ఆమోదం కూడా త్వరలో లభించనుంది.

ఈ రుణం లభిస్తే, అమరావతి ప్రాజెక్టు పనులు మరింత వేగంగా సాగుతాయి, ముఖ్యంగా రోడ్లు, సెక్రటేరియట్ భవనం, అసెంబ్లీ సముదాయం వంటి నిర్మాణాలు పూర్తి వేగం పొందే అవకాశం ఉంది.

అమరావతి పునరుజ్జీవనం

జగన్ హయాంలో నిలిచిపోయిన అమరావతి అభివృద్ధి పనులు, ఇప్పుడు మళ్లీ పునరుద్ధరణ దశలోకి ప్రవేశించాయి.

ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్లు, అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంస్థలు, దేశీయ బ్యాంకులతో చర్చలు జరుపుతోంది.

కూటమి పాలనలో అమరావతిని నిజమైన **"పీపుల్స్ క్యాపిటల్ సిటీ"**గా తీర్చిదిద్దే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.

అమరావతి ప్రాజెక్టు కీలకాంశాలు

  1. మొత్తం రుణ లక్ష్యం: రూ.32,500 కోట్లు
  2. ఇప్పటికే పొందిన రుణం: రూ.26,000 కోట్లు
  3. నిధులు వినియోగం: రోడ్లు, డ్రెయినేజీలు, పవర్ గ్రిడ్‌లు, ప్రభుత్వ భవనాలు
  4. నిధుల మూలాలు: World Bank, ADB, NABARD, NaBFID, APPFC
  5. ప్రాజెక్టు పర్యవేక్షణ: CRDA (Capital Region Development Authority)

ముగింపు

అమరావతి అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకున్న తాజా నిర్ణయం, రాజధాని ప్రాజెక్టుకు మళ్లీ ఊపిరి పోసేలా ఉంది.

ప్రపంచ బ్యాంకు, ఏడీబీ నుంచి భారీ రుణాలు మంజూరు అయితే, రాష్ట్ర రాజధాని రూపం మారబోతోంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల కలల రాజధాని “అమరావతి” మరోసారి పునరుజ్జీవన దశలోకి అడుగుపెడుతోంది.

