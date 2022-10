Munugode Bypoll: మునుగోడులో ముగిసిన నామినేషన్ల ఉపసంహరణ

Munugode Bypoll: మునుగోడు ఉప ఎనికలో ఉపసంహరణ గడువు ముగిసింది. బరిలో మొత్తం 83 మందిలో 36 మంది ఉపసంహరించుకోగా.. బరిలో 47 మంది అభ్యర్థులు నిలిచారు. ఈ మేరకు అభ్యర్థలు జాబితాను ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారులు అధికారికంగా ప్రకటించారు.