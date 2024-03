Karimnagar: బీఆర్‌ఎస్‌, కాంగ్రెస్‌ మధ్య వాటర్‌ వార్‌ మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. కరీంనగర్‌లో నీటి కరువు ఉందంటూ బీఆర్‌ఎస్‌ ఆరోపిస్తోంది. ఇటీవల కరీంనగర్‌లో ఓ సభలో మాట్లాడిన కేటీఆర్.. జిల్లాలో తాగునీటి సమస్య ఉందంటూ కామెంట్‌ చేశారు. అయితే.. కేటీఆర్‌ వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్‌ నేతలు మండిపడుతున్నారు. కృత్రిమ కొరత సృష్టించి ప్రభుత్వాన్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని బీఆర్‌ఎస్‌ ప్రయత్నిస్తోందని ఫైర్‌ అయ్యారు. ప్రజల్లో నీటి సమస్య ఉందనే అపోహ సృష్టిస్తున్నారని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ మండిపడ్డారు.Water War Between BRS And Congress BRS That There Is A Water Shortage In Karimnagar