మొయినాబాద్‌ ఫామ్‌‌హౌస్‌ పిటిషన్‌ వాయిదా..!

Farm House Episode: మొయినాబాద్‌ ఫామ్‌‌హౌస్‌ పిటిషన్‌ను సోమవారానికి వాయిదా వేసింది తెలంగాణ హైకోర్టు. కోర్టుకు సమర్పించిన వీడియో క్లిప్పులను అనుమతించాలని రిజస్ట్రీని ఆదేశించింది. పోలీసుల దర్యాప్తుపై స్టే ఎత్తివేయాలన్న విజ్ఞప్తిని ధర్మాసనం తిరస్కరించింది. టీఎస్‌ సర్కార్‌ కౌంటర్‌ దాఖలు చేయగా రిప్లయ్‌కు ప్రతివాదులు గడువు కోరారు. దీంతో పిటిషన్‌ విచారణను సోమవారానికి వాయిదా వేసింది. దీంతో పాటు ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ పిటిషన్‌ను కూడా సోమవారానికి వాయిదా వేసింది ధర్మాసనం. ఇదిలా ఉంటే.. ఫామ్‌‌హౌస్‌ కేసుపై సీబీఐ విచారణ కోరుతూ తెలంగాణ హైకోర్టులో మరో పిటిషన్‌ దాఖలైంది.