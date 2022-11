లింగవారిగూడెంలో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్

Kusukuntla Prabhakar Reddy: మునుగోడు ఉప ఎన్నిక కొనసాగుతోంది. ఓటు వేసేందుకు పోలింగ్ కేంద్రాలకు ఓటర్లు బారులు తీరారు. నారాయణపూర్ మండలం లింగవారిగూడెంలో టీఆర్‌ఎస్ అభ్యర్థి కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ దంపతులు ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు.