వాహనదారులకు శుభవార్త.. ఆన్‌లైన్‌లోనే వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్‌ నంబర్లు

కొత్తగా వాహనాలను తీసుకున్నవారు బండ్ల రిజిస్ట్రేషన్ కోసం, వాటి రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ కోసం ఆర్టీఏ కార్యాలయం చుట్టూ తిరిగే వారు. ఇప్పుడు ఆ అవసరం లేకుండా నూతనంగా వాహనాలు కొనుగోలు చేసే వారి కోసం ఆర్టీఏ శుభవార్తను తెలిపింది. ఈ నెల 10వ తేదీ నుంచి వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్‌ నంబర్లను ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా కేటాయించనుంది. ఖైరతాబాద్‌, సికింద్రాబాద్‌, మలక్‌పేట, బండ్లగూడ రవాణాశాఖ కార్యాలయాల్లో రిజిస్ట్రేషన్‌ నంబర్లకు ఈ-బిడ్డింగ్‌ ద్వారా వేలాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేయనుంది రవాణా శాఖ.

ఇందులో భాగంగా దరఖాస్తుదారు ఏ నంబరుకైతే అత్యధికంగా కోట్‌ చేస్తారో సదరు నంబర్‌ అతనికి కేటాయించనున్నారు. ఈ ప్రక్రియను ఉదయం 8 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని తెలిపారు. తరువాత బిడ్‌ మొత్తం చెల్లించేందుకు మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల సమయం ఇస్తామని తెలిపారు. బిడ్ చెల్లించిన తరువాత రసీదుతో పాటు రిఫరెన్స్‌ నంబర్‌ పొందే అవకాశం ఉందన్నారు. సాయంత్రం 5 గంటల తర్వాత ఎస్‌ఎంఎస్‌ ద్వారా వాహనదారుడికి నంబర్‌ పంపనుంది రవాణా శాఖ. ఈ విషయంలో దరఖాస్తుదారులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలిగినా వారు 040-23370081, 23370083, 23370084 నంబర్లను సంప్రదించాలని తెలిపారు. ఈ పద్ధతి ద్వారా వాహనదారులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా సులువుగా రిజిస్ట్రేషన్ పని జరుగుతుందని అన్నారు. ఈ పద్ధతి ద్వారా గంటల తరబడి కార్యాలయంలో క్యూలైన్లో నిలుచుని అవస్థలు తొలగుతాయి.