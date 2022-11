ఫామ్‌హౌస్‌ కేసులో ఓ ఎమ్మెల్యేకు బెదిరింపు కాల్స్

Threatening Calls: ఫామ్‌హౌస్‌ కేసులో ఎమ్మెల్యేకు బెదిరింపు కాల్స్ రావడం ఇప్పుడు తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. కొల్లాపూర్ ఎమ్మెల్యే బీరం హర్షవర్ధన్‌రెడ్డికి గుర్తుతెలియని వ్యక్తుల నుంచి బెదిరింపు కాల్స్‌ రావడంతో ఆయన బంజారాహిల్స్‌ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.