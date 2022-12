ఈనెల 10న తెలంగాణ కేబినెట్‌ భేటీ

Telangana: తెలంగాణ కేబినెట్‌ ఈనెల 10న భేటీ కానుంది. సీఎం కేసీఆర్ అధ్యక్షతన ప్రగతిభవన్‌లో మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు మంత్రివర్గ సమావేశం జరగనుంది. ఈ భేటీలో అసెంబ్లీ సమావేశాల తేదీల ఖరారు, ధాన్యం కొనుగోళ్లు, రైతుబంధు నిధుల విడుదల, దళితబంధు అమలుతో పాటు తదితర అంశాలపై చర్చించే అవకాశం ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది.