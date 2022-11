హైదరాబాద్‌ కమలప్రసన్ననగర్‌ కాలనీలో అగ్నిప్రమాదం..!

X హైదరాబాద్‌ కమలప్రసన్ననగర్‌ కాలనీలో అగ్నిప్రమాదం Highlights * భయాందోళనకు గురైన జనాలు

Fire Accident: హైదరాబాద్‌ జగద్గిరిగుట్ట పోలీస్‌ స్టేషన్‌ పరిధిలోని కమలప్రసన్ననగర్‌ కాలనీలో అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఓ బిల్డింగ్‌లో అర్ధరాత్రి షార్ట్‌ సర్క్యూట్ కారణంగా 3 బైక్‌లు, ఓ సైకిల్ దగ్ధమయ్యాయి. దీంతో ప్రజలు ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు.