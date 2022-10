RS Praveen Kumar: బహుజనులకు, దొరలకు మధ్య జరుగుతున్న ఎన్నికలు ఇవి

RS Praveen Kumar: మునుగోడు ఉపఎన్నిక బహుజనులకు, దొరలకు మధ్య జరగుతుందని అన్నారు బీఎస్పీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్. మునుగోడు ఎన్నికల ప్రచారంలో బీఎస్పీ తరపున ప్రవీణ్ కుమార్ ప్రచారం చేస్తున్నారు. మునుగోడు ఎన్నికల్లో విజయం తమదేనంటున్నారు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్‌.