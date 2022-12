Rohith Reddy: నాకు ఈడీ నోటీసులు వస్తాయని బండి సంజయ్‌కు ఎలా తెలుసు..?

Rohith Reddy: ఈడీ నోటీసులపై ఫైరయ్యారు.. ఎమ్మెల్యే పైలట్‌ రోహిత్‌రెడ్డి. బండి సంజయ్‌కు ముందే నోటీసుల విషయం ఎలా తెలుసని ప్రశ్నించారు. దీనిపై యాదాద్రిలో ప్రమాణానికి రావాలని సంజయ్‌కు సవాల్ చేశారు రోహిత్‌రెడ్డి.