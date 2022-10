Rahul Gandhi: విరామ సమయంలో పెంపుడు కుక్కతో సరదాగా గడిపిన రాహుల్

Rahul Gandhi: మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాలో రాహుల్ గాంధీ భారత్ జోడోయాత్రకొనసాగుతోంది. విరామ సమయంలో రాహుల్ గాంధీ... తన పెంపుడు కుక్కతో సరదాగా గడిపారు. బిస్కెట్స్ తినిపించారు. రాహుల్ పక్కనే ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి, మధుయాష్కిగౌడ్‌లు ఈ దృశ్యాన్ని చూసి ఎంజాయ్ చేశారు. సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు తిరిగి రాహుల్ పాదయాత్ర ప్రారంభం కానుంది. అనంతరం జడ్చర్ల కార్నర్ మీటింగ్‌లో రాహుల్ గాంధీ ప్రసంగించనున్నారు. రాత్రి జడ్చర్ల లలితాంబిక దేవాలయ శివార్లలో రాహుల్ గాంధీ బస చేయనున్నారు.