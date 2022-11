Elections: మునుగోడులో కొనసాగుతున్న పోలింగ్

X Elections: మునుగోడులో కొనసాగుతున్న పోలింగ్ Highlights * మునుగోడులో ఓటు వేసేందుకు భారీగా క్యూ కట్టిన ఓటర్లు

Munugode: మునుగోడు నియోజకవర్గంలో పోలింగ్ కొనసాగుతోంది. అన్ని పార్టీలకు కొత్త ఓటర్లు టెన్షన్ పెంచుతున్నారు. కొత్త ఓటర్లు ఎక్కువగా ఉండటంతో... మొదటి ఓట్లు ఎవరికి వేస్తున్నారో అని అభ్యర్థుల్లో ఆందోళన కనబడుతోంది.