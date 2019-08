ఆటవిడుపు: ఫుట్ బాల్ ఆటలో సరదాగా ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి

ఆయన పేరు పెద్దగా పరిచయం అవసరం లేదు. తెలంగాణ రాష్ట్రప్రజలందరూ ఆయన్ను గుర్తు పడతారు. ఆయన్ను తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ, తెలంగాణ ప్రజాగొంతుగా పిలుస్తారు. ఆయన మాట్లాడితే ప్రత్యేర్థిగుండెల్లో రైళ్లు పరుగెడుతాయి. ఆయనే కాంగ్రెస్ ఫైర్ బ్రాండ్,, మల్కాజ్ గిరి ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి. ఎప్పుడు ప్రజల సమస్యలు తన సమస్యలుగా భావించి,,ఎక్కడ అన్యాయం జరిగితే అక్కడ ప్రశ్నించే రేవంత్ రెడ్డి. తాజాగా స్టేడియంలో ఫుడ్ బాల్ ఆడుతూ కనిపించారు. రాజకీయంగా మల్కాజ్ గిరి ఎంపీగా గోల్ కొట్టిన రేవంత్.. ఇటు మైదానంలో కూడా ఆటగాళ్ళతో చెడుగుడు ఆడేసి అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచారు.

ఇక వివరాల్లోకి వెళితే రంగారెడ్డి జిల్లా క్రీడాకారుల బసలో వసతులను ఆయన పరిశీలించారు. అనంతరం కాసేపు మైదానంలో ఫుడ్ బాల్ ఆడుదాం డిసైడ్ అయ్యాడు వెంటనే.. మైదానంలోకి దిగి ఫుడ్ బాల్ ఆడారు. ఏదో అందరి ముందు బాల్ ను పట్టుకొని కాలుతో తన్నీ.. ఫోటోలకు పోజులు ఇచ్చే విధంగా ఆడకుండా.. ఏకంగా డ్రెస్ మార్చేసాడు.. రంగంలో దిగాడు. తన ట్వీట్టర్‌లో ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డే పోస్టు చేసిన ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ వీడియోలో గోల్స్ చేస్తు.. ఆటు ఇటు పరుగెట్టడం చూస్తాం. మొత్తానికి ఈ వీడియో చూసిన అభిమానులు రాజకీయం రంగంలోనే కాదు క్రీడారంగంలోనూ నువ్వు కింగ్ వే అన్న అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Went to felicitate the players of Rangareddy football teams but ended up playing with them. Thoroughly enjoyed my time there. Hope they have a bright and successful time ahead. pic.twitter.com/KYbwRklPnz