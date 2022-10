MLA Raghunandan Rao: ఈడీ ఆఫీస్‌కు ఎమ్మెల్యే రఘునందన్‌రావు

MLA Raghunandan Rao: మొయినాబాద్ ఫామ్‌హౌజ్ ఎపిసోడ్‌ ఘటనపై ఇప్పటికే హైకోర్టును ఆశ్రయించిన తెలంగాణ బీజేపీ నేతలు తాజాగా ఈడీని ఆశ్రయించారు. హైదరాబాద్‌లోని ఈడీ ఆఫీస్‌కు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రఘునందన్‌రావు చేరుకున్నారు. ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు ఆడియోపై రఘునందన్‌రావు ఫిర్యాదు చేయనున్నారు.