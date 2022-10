Raghunandan Rao: మునుగోడు రిజల్ట్ తర్వాత బీజేపీలోకి భారీగా చేరికలు

Raghunandan Rao: మునుగోడు రిజల్ట్ తర్వాత బీజేపీలోకి పెద్ద ఎత్తున చేరికలు ఉంటాయని దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే రఘునందన్‌రావు అన్నారు. ఎవరెన్ని జిమ్మిక్కులు చేసిన ఉప ఎన్నికలో కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి గెలుపు ఖాయమన్నారు. త్వరలో అధికార పార్టీకి చెందిన 8 మంది ఎమ్మెల్యేలు బీజేపీలో చేరుతారంటున్నారు ఎమ్మెల్యే రఘునందన్‌రావు.