Kavitha: ఈడీ కార్యాలయంలో BRS MLC కవిత విచారణ కొనసాగుతోంది. కవితని ఈడీ అధికారులు పలు కోణాల్లో విచారిస్తున్నారు. సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 7 గంటల వరకు. కవితను కలిసేందుకు కుటుంబ సభ్యులు, లాయర్‌కి అనుమతి ఇచ్చారు. సాయంత్రం 6 గంటలకు కవితను కేటీఆర్ కలువనున్నారు.