KA Paul: ఉపఎన్నిక ప్రచారంలో డ్యాన్స్ చేసి కార్యకర్తల్లో జోష్ పెంచిన కేఏ పాల్ Highlights KA Paul: ప్రజాశాంతి పార్టీ అధ్యక్షుడు కేఏ పాల్ మునుగోడు ఉపఎన్నికలో తనదైన శైలిలో దూసుకుపోతున్నాడు

KA Paul: ప్రజాశాంతి పార్టీ అధ్యక్షుడు కేఏ పాల్ మునుగోడు ఉపఎన్నికలో తనదైన శైలిలో దూసుకుపోతున్నాడు. సామాన్య ప్రజలతో కలిసి తిరుగుతూ ఫన్ని కామెంట్స్ చేస్తూ...అందరిదృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాడు. తాజాగా ప్రచారంలో డ్యాన్స్ చేస్తూ కార్యకర్తల్లో జోష్ పెంచారు. ఆ పాట కేఏ పాల్ పై రాసిందే కావడం మరో విశేషం.