Munugode: మునుగోడు ఉప ఎన్నికకు భారీగా నామినేషన్లు దాఖలు

Munugode: మునుగోడు ఉప ఎన్నికకు భారీగా నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. ఇవాళ నామినేషన్లను పరిశీలించనున్నారు. ఈనెల 17వరకు నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు గడువు ఉంది. అత్యధికంగా నామినేషన్లు దాఖలు కావడంతో అభ్యర్థుల్లో టెన్షన్ నెలకొంది.