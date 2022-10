బెస్ట్ న్యూస్ ప్రజెంటర్‎గా అవార్డు అందుకున్న hmtv యాంకర్ జోత్స్న నితీష్

Jyotsna Nitish: మీడియా రంగంలో న్యూస్ ప్రజెంటర్ల ప్రతిభను గుర్తిస్తూ ప్రాజ్ఞిక్ ఫౌండేషన్ & ప్రాజ్ఞిక్ ఆర్ట్స్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో అవార్డులు అందజేశారు. హైదరాబాద్ రవీంద్ర భారతిలో జరిగిన ఈ న్యూస్ ప్రజెంటర్ల అవార్డుల ప్రధానోత్సవంలో హోంమంత్రి మహబూద్ అలీ, టీఎన్జీవోస్ హైదరాబాద్ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ హుస్సేని హాజరైయ్యారు. ఈ సందర్భంగా బెస్ట్ న్యూస్ ప్రజెంటర్‎గా hmtv యాంకర్ జోత్స్న నితీష్ ఈ అవార్డును అందుకున్నారు. ఆమెను సన్మానించిన హోంమంత్రి..ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.