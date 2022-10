అక్టోబర్ 5న మాదాపూర్‌లో శ్రావణి హాస్పిటల్స్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్‌ను ప్రారంభించనున్న ఆరోగ్య మంత్రి హరీశ్ రావు

Harish Rao: మహిళలు మరియు పిల్లల సమగ్ర ఆరోగ్య సంరక్షణకు కట్టుబడిన 75 పడకల శ్రావణి ఆసుపత్రులను గౌరవనీయులైన ఆరోగ్య మంత్రి హరీష్ రావు దసరా శుభ రోజున అంటే అక్టోబర్ 5 న మాదాపూర్‌లో ప్రారంభించనున్నారు. ఈ ఆసుపత్రి మాదాపూర్‌లో అత్యుత్తమ ఆసుపత్రిగా పిలువబడుతుంది మరియు ఆరోగ్య మంత్రి యొక్క దయతో, ఇది ఖచ్చితంగా అత్యుత్తమమైనదిగా మారబోతోంది. గ్రాండ్ లాంచ్‌కు ఇతర అతిథులు శ్రీ అరికెపూడి గాంధీ ఎమ్మెల్యే, కృష్ణారావు ఎమ్మెల్యే, జగదీశ్వర్ గౌడ్ కార్పొరేటర్, డాక్టర్ పద్మశ్రీ మంజుల అనగాని, డాక్టర్ జి సతీష్ రెడ్డి, భాస్కర్ రావు (మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, కిమ్స్), TSTS చైర్మన్ జగన్ మోహన్ పాటిమీది. శ్రావణి ఆసుపత్రులు తెలంగాణలో ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం అత్యంత గౌరవనీయమైన గమ్యస్థానంగా చెప్పబడుతున్నాయి. భారతదేశం ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగం ముఖచిత్రాన్ని మారుస్తున్నప్పుడు, ఆసుపత్రులు ఇప్పుడు అత్యంత సన్నద్ధమై సాంకేతికంగా అభివృద్ధి చెందాయి. శ్రావణి ఆసుపత్రులు మంచి ఆరోగ్య సంరక్షణ యొక్క అత్యవసర పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుంటాయి మరియు అందుకే ఇది అన్ని వర్గాల రోగులకు సమగ్ర సంరక్షణ కోసం అంకితం చేయబడింది. అంకితమైన వైద్య నిపుణుల బృందంతో, శ్రావణి హాస్పిటల్స్ సమీపంలో అత్యుత్తమ ఆరోగ్య సంరక్షణను అందించడానికి ఉత్సాహంగా ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం-మొదటి విధానాన్ని అమలు చేసే లక్ష్యంతో, శ్రావణి ఆసుపత్రులు సమాజం యొక్క మంచి ఆరోగ్యం కోసం శ్రద్ధ వహించే కొత్త గమ్యస్థానంగా ప్రగల్భాలు పలుకుతున్నాయి. శ్రావణి హాస్పిటల్స్‌ మాదాపూర్‌ సీఈవో శ్రావణి చెట్టుపల్లి మాట్లాడుతూ.. ఈ ఆసుపత్రిని ప్రారంభించడం ద్వారా మహిళలు, శిశు సంరక్షణలో భిన్నత్వంతో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామన్నారు. మా నిపుణుల బృందం వారి సంబంధిత రంగాలలో గొప్ప అనుభవంతో వస్తారు, తద్వారా రోగులకు పూర్తి శ్రద్ధ మరియు నిబద్ధతతో సేవ చేయడంలో మేము ఎటువంటి రాయిని వదిలిపెట్టలేము. అంతేకాదు, మా ఆసుపత్రిని ప్రారంభించనున్న ఆరోగ్య మంత్రి హరీశ్ రావు ఉండటం మాకు ఆనందంగా ఉంది. అతని దయతో కూడిన ఉనికి ఆరోగ్యకరమైన సమాజం కోసం మా సమగ్ర ఆరోగ్య సంరక్షణ చర్యలను తెలియజేస్తుంది. ఈ ఆసుపత్రిలో ఫిలిప్స్ మానిటర్స్, 4K అధునాతన లాపరోస్కోపీ, కార్ల్ స్టోర్జ్, 32 స్లైస్ సిమెన్స్ CT స్కాన్ మరియు ఒలింపస్ ఎండోస్కోపీ వంటి అధునాతన పరికరాలు ఉన్నాయి. పీడియాట్రిక్స్, ప్రసూతి శాస్త్రం మరియు గైనకాలజీలో ప్రత్యేకత కలిగిన ఈ హాస్పిటల్ జనరల్ మెడిసిన్, ENT, పల్మోనాలజీ, కార్డియాలజీ మరియు వివిధ క్రిటికల్ కేర్ మరియు సర్జరీలకు కూడా సేవలు అందిస్తుంది. అత్యాధునిక రేడియాలజీ, ఫార్మసీ, పాథాలజీ, ఫలహారశాల మరియు అంబులెన్స్ సేవలు కూడా ఈ ఆసుపత్రిలో అందించబడతాయి. "ప్రతి విభాగంలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన పేషెంట్ కేర్ ప్రొవైడర్లు మరియు నర్సింగ్ సిబ్బంది ఉంటారు, వారు శ్రద్ధతో తమ విధులను నిర్వహిస్తారు, తద్వారా కారుణ్య సంరక్షణను అందిస్తారు 24," మాదాపూర్‌లోని శ్రావణి హాస్పిటల్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ నవీన్ చెట్టుపల్లి తెలిపారు. తెలంగాణాలో ఆరోగ్యవంతమైన కుటుంబాలను సృష్టించేందుకు చెట్టుపల్లి ఫౌండేషన్‌తో కలిసి శ్రావణి హాస్పిటల్స్ కొన్ని ఆరోగ్య కార్యక్రమాలు మరియు కార్యక్రమాలను ప్రారంభోత్సవం రోజున ప్రారంభిస్తున్నట్లు డాక్టర్ శ్రీనివాసులు తాళ్లచెరువు తెలిపారు. శ్రావణి హాస్పిటల్స్‌లో డాక్టర్ ప్రసాద్ నీలం (సర్జికల్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్) డాక్టర్ అశ్విని అన్నం (సీనియర్ అబ్‌స్టెట్రిషియన్ & గైనకాలజిస్ట్) డాక్టర్ శ్రీనివాసులు తాళ్లచెరువు, (సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఇంటర్నల్ మెడిసిన్) , డాక్టర్ సుష్మా పెరూరి (జనరల్ సర్జన్) & కోలోప్రోక్టాలజిస్ట్ వంటి అనుభవజ్ఞులైన వైద్యుల బృందం ఉంది. ఆసుపత్రుల గురించి మరిన్ని వివరాల కోసం: https://sravanihospitals.com/