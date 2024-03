GROUP 1 : గ్రూప్ 1 పరీక్షల దరఖాస్తులకు గడువు పెంచింది TSPSC. మరో రెండు రోజులు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించింది. దీంతో ఈనెల 16న సాయంత్రం 5 గంటలకు అప్లికేషన్ల గడువు ముగియనుంది. దరఖాస్తులలో పొరపాట్లపై మార్చి 23న ఎడిట్ చేసుకోవాలని తెలిపింది TSPSC.Extension Of Deadline For Applications.. TSPSC Extended By Two More Days