Enforcement Directorate: క్యాసినో కేసులో ఈడీ దర్యాప్తు ముమ్మరం

Enforcement Directorate: క్యాసినో కేసులో ఈడీ దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది. నేడు దేవేందర్‌రెడ్డి ఈడీ విచారణకు హాజరుకానున్నారు. నిన్న ఎమ్మెల్సీ రమణను విచారించిన ఈడీ... ఇప్పటికే తలసాని సోదరులను కూడా విచారించారు. ఫెమా నిబంధనల ఉల్లంఘన, హవాలా నగదు చెల్లింపులపై ఆరా తీయనున్నారు.