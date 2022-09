Chada Venkat Reddy: గిరిజనులకు 10శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తామని హామీ ఇవ్వడం సంతోషం

Chada Venkat Reddy: గిరిజనులకు 10శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తామని సీఎం కేసీఆర్ హామీ ఇవ్వడం హర్షంచదగ్గ విషయమని సీపీఐ నేత చాడ వెంకట్‌రెడ్డి అన్నారు. అలాగే గిరిజనులకు 10లక్షల గిరిజన బంధును అందిస్తామని చెప్పడం సంతోషకరమన్నారు. సీఎం కేసీఆర్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాలను త్వరలోనే అమలు చేయాలని చాడ సూచించారు.