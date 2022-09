ఇవాళ బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో మునుగోడు ఉపఎన్నికపై సమీక్ష

BJP: ఇవాళ బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో మునుగోడు ఉపఎన్నిక స్టీరింగ్‌ కమిటీ మొదటి సమావేశం జరగనుంది. ఈ భేటీలో మునుగోడు ఉపఎన్నికపై సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. ఉపఎన్నికలో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై స్టీరింగ్‌ కమిటీ సభ్యులు చర్చించనున్నారు.