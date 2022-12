మెదక్ జిల్లా చిన్నశంకరంపేటలో భారీ అగ్నిప్రమాదం

Medak: మెదక్ జిల్లా చిన్నశంకరంపేటలో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. GK వైర్స్, కేబుల్స్‌ పరిశ్రమలో షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌తో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. కంపెనీలో వైర్లు ఉండటంతో మంటలు భారీగా ఎగసిపడ్డాయి. సమాచారం అందుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.