ఉద్ధవ్ థాక్రే వర్గానికి సుప్రీంకోర్టులో ఎదురు దెబ్బ

X ఉద్ధవ్ థాక్రే వర్గానికి సుప్రీంకోర్టులో ఎదురు దెబ్బ Highlights *థాక్రే వర్గం దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ కొట్టివేసిన సుప్రీంకోర్టు

Supreme Court: ఉద్దవ్ థాక్రే వర్గానికి సుప్రీంకోర్టులో ఎదురు దెబ్బ తగలింది. నిజమైన శివసేన ఎవరిదో ఎన్నికల కమిషన్ నిర్ణయించకుడా ఆపడానికి ఉద్దవ్ థాక్రే వర్గం దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను సుప్రీంకోర్టు కొట్టి వేసింది. దీంతో సీఎం ఏక్‌నాథ్ షిండే వర్గానికి ఊరట లభించింది.