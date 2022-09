Bharat Jodo Yatra: చిన్నారికి చెప్పు తొడిగిన రాహుల్‌ గాంధీ

Bharat Jodo Yatra: రాహుల్‌ గాంధీ భారత్‌ జోడో యాత్ర కేరళలో ఉత్సాహంగా సాగుతోంది. నేటితో జోడో యాత్ర 12వ రోజుకు చేరింది. కేరళలోని అంబాళప్పుజలో స్థానిక నేతలు వందల సంఖ్యలో తరలివచ్చి రాహుల్‌కు మద్దతుగా పాదయాత్రలో పాల్గొన్నారు. అయితే నిన్న జోడో యాత్రలో ఓ ఆసక్తికర సంఘటన జరిగింది. పాదయాత్రలో పాల్గొన్న ఓ చిన్నారికి రాహుల్ చెప్పులు తొడిగారు. కేరళలోని అంబాళప్పుజలో నిన్న రాహుల్ జోడో యాత్ర కొనసాగింది. ఈ సందర్భంగా యాత్రలో ఆసక్తికర సన్నివేశం చోటు చేసుకుంది. హరిపాద్‌ ప్రాంతంలో ఓ చిన్నారి కూడా జోడో యాత్రలో పాల్గొంది. అయితే, ఆ చిన్నారి ధరించిన చెప్పుల బెల్ట్‌ ఊడిపోయింది. అది గమనించిన రాహుల్‌.. ఎలాంటి భేషజాలకు పోకుండా బాలిక చెప్పులకు ఉన్న బెల్ట్‌ను స్వయంగా సరిచేశారు.

జోడో యాత్రలో పాల్గొన్న చిన్నారి చెప్పులను రాహుల్ సరిచేస్తుండగా.. కొందరు ఈ దృశ్యాన్ని తమ సెల్‌ఫోన్లలో బంధించి.. సోషల్‌ మీడియాల్లో పోస్ట్‌ చేశారు. దీంతో ఇప్పుడు ఈ ఫోటో వైరల్ అవుతోంది. పాదయాత్రలో తనను చూసేందుకు రోడ్డుకు ఇరువైపులా బారులు తీరిన ప్రజలను పలకరించుకుంటూ రాహుల్‌ ముందుకు సాగుతున్నారు.