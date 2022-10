PM Modi: జవాన్లందరూ నా కుటుంబ సభ్యులే

X PM Modi: జవాన్లందరూ నా కుటుంబ సభ్యులే Highlights PM Modi: ఆర్మీ బలగాలను చూస్తే నాకు గర్వంగా ఉంటుంది

PM Modi: సైనికులు దేశాన్ని కాపాడే రక్షణ స్తంభాలు అని అన్నారు ప్రధాని మోడీ. జవాన్లందరూ నా కుటుంబ సభ్యులే అన్నారు. ఆర్మీ బలగాలను చూస్తే నాకు గర్వంగా ఉంటుందన్నారు. జమ్ముకశ్మీర్‌ కార్గిల్‌లో ప్రధాని మోడీ జవాన్లతో కలిసి దీపావళి వేడుకలు జరుపుకున్నారు. జవాన్లకు మోడీ స్వీట్లు పంచారు.