రాజకీయ పార్టీని ప్రకటించిన గులాంనబీ ఆజాద్

రాజకీయ పార్టీని ప్రకటించిన గులాంనబీ ఆజాద్ Highlights *కొత్త రాజకీయ పార్టీ పేరు డెమొక్రటిక్ ఆజాద్ పార్టీ

Ghulam Nabi Azad: రాజకీయ సీనియర్ నాయకులు, మాజీ కేంద్ర మంత్రి గులాంనబీ ‎ఆజాద్‌ కొత్త రాజకీయ పార్టీని ప్రకటించారు. డెమోక్రటిక్ ఆజాద్ పార్టీగా నామకరణం చేశారు. పార్టీ ప్రకటనతోపాటు పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించారు. ప్రజాస్వామ్య విలువలను కాపాడుతూ సామాన్యుడి కష్టాలను దూరం చేసేందుకు ఆజాద్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ పనిచేస్తుందన్నారు.