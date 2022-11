Droupadi Murmu: డిసెంబర్ 5వ తేదీన ఉదయం శ్రీవారిని దర్శించుకోనున్న భారత రాష్ట్రపతి

Droupadi Murmu: రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము తిరుమల పర్యటన ఖరారు అయ్యింది. డిసెంబర్ 4వ తేదీ రాత్రి రాష్ట్రపతి తిరుమల చేరుకోనున్నారు. మరుసటి రోజు ఉదయం శ్రీవారిని దర్శించుకోనున్నారు.