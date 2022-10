దేశ సరిహద్దుల్లో సైనికుల దీపావళి వేడుకలు

X దేశ సరిహద్దుల్లో సైనికుల దీపావళి వేడుకలు Highlights *జమ్మూ కశ్మీర్ సరిహద్దుల్లో దీపావళి సెలబ్రేషన్స్

BSF Diwali Celebrations: దేశంలో ప్రధాన పండుగల్లో దీపావళి ఒకటి. ఈ దీపావళికి ముందుస్తుగానే వేడుకలను దేశ వ్యాప్తంగా ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. జమ్ముకశ్మీర్ బోర్డర్‌లో BSF జవాన్లు సంబరాలు చేసుకున్నారు. క్యాండిల్స్ వెలిగించి దీపావళిని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు.