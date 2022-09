Chiranjeevi: ఇద్దరు సీనియర్ హీరోలు చిరంజీవి సినిమాలో కనిపించనున్నారా?

Chiranjeevi: ఈ మధ్యనే "ఆచార్య" సినిమాతో డిజాస్టర్ అందుకున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్రస్తుతం తన ఆశలన్నీ తన తదుపరి సినిమాల పైన పెట్టుకున్నారు. ప్రస్తుతం మోహన్ రాజా దర్శకత్వంలో "గాడ్ ఫాదర్" సినిమాతో బిజీగా ఉన్న చిరంజీవి ఈ సినిమా తర్వాత కె ఎస్ రవీంద్ర అలియాస్ బాబీ డైరెక్షన్లో "వాల్తేరు వీరయ్య" అనే సినిమా షూటింగ్ కూడా మొదలుపెట్టనున్నారు. అయితే గత కొంతకాలంగా ఈ సినిమా గురించిన ఆసక్తికరమైన వార్త ఎప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ఇప్పటికే మాస్ మహారాజా రవితేజ ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రలో కనిపించబోతున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే తాజా సమాచారం ప్రకారం మరొక ఇద్దరు సీనియర్ హీరోలు ఈ సినిమాలో కామియో పాత్రలలో కనిపించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అందులో ఒకరు విక్టరీ వెంకటేష్ కాగా మరొకరు టాలీవుడ్ కింగ్ నాగార్జున. ఈ సినిమాలో వెంకీ ఒక మంచి కామెడీ సన్నివేశంలో కనిపించబోతున్నట్లు తన కామెడీ టైమింగ్ తో ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్వించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు నాగార్జున కూడా ఈ సినిమాలో ఒక మంచి రొమాంటిక్ సన్నివేశంతో ప్రేక్షకులు ముందుకి రాబోతున్నారట. ఒకవేళ ఈ వార్త గనక నిజమైతే అది ఈ సినిమాకి బాగా హైప్ ని తెచ్చే అవకాశం లేకపోలేదు. మరోవైపు చిరంజీవి "భోళా శంకర్" సినిమాతో కూడా బిజీగా ఉన్నారు.