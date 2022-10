Samantha: సమంత మళ్లీ ప్రేమలో పడిందా? వైరల్ అవుతున్న..

X Samantha: సమంత టీ షర్ట్ వెనుక ఉన్న గుడార్ధం ఏమిటి? Highlights Samantha: సమంత రెండవసారి ప్రేమలో పడిందా?

Samantha: గత కొంతకాలంగా స్టార్ బ్యూటీ సమంత సినిమాలకి దూరంగా ఉంటున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ నేపథ్యంలో సమంత ఆరోగ్యం బాగోలేదని అందుకే ఆమె చికిత్స కోసం అమెరికా వెళ్ళిందని తిరిగి వచ్చిన తర్వాతే తన సినిమా షూటింగులపై దృష్టి పెట్టబోతోంది అని వార్తలు వినిపించాయి. కానీ వీటిలో ఏమాత్రం నిజం లేదు అని ఇన్ డైరెక్ట్ గా చెప్పింది సామ్. తన పెంపుడు కుక్క ఫోటోని షేర్ చేస్తూ "డౌన్ బట్ నాట్ అవుట్" అంటూ అనారోగ్యంగా ఉన్నాను కానీ సినిమాల నుంచి పూర్తిగా తప్పుకోలేదు అని గట్టిగానే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది సమంత. తాజాగా ఇప్పుడు మళ్లీ అలాంటి ఒక గుప్తమైన ట్వీట్ తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. "ఒకవేళ మీరు ఇది కూడా వినాలి అనుకుంటుంటే" అని క్యాప్షన్ పెట్టిన సమంత ఒక ఫోటోని సోషల్ మీడియా ద్వారా అప్లోడ్ చేసింది. ఈ ఫోటో లో సమంత వేసుకున్న బట్టలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆ ఫోటోలో ఆమె వేసుకున్న టీ షర్టు పైన "నువ్వెప్పుడూ ఒంటరిగా నడవవు" అని రాసి ఉంది. దీంతో సమంత రెండవసారి ప్రేమలో పడిందా అని సర్వత్ర ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ మధ్యనే కాఫీ విత్ కరణ్ షోలో మాట్లాడుతూ తన హృదయానికి తలుపులు మూసుకుపోయాయి అని చెప్పిన సమంత ఇప్పుడు ఇలాంటి ఫోటోలు షేర్ చేసి అభిమానులలో కొత్త చర్చలు మొదలుపెట్టింది.