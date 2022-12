"టిల్లు స్క్వేర్" సినిమాకి అందుకే హీరోయిన్ దొరకటం లేదా?

Tillu Square: "డీ జే టిల్లు" సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్న యువ హీరో సిద్దు జొన్నలగడ్డ ఈ సినిమాకి సీక్వెల్ అయినా "టిల్లు స్క్వేర్" సినిమాని మాత్రం ఇంకా పట్టలెక్కించ లేకపోతున్నారు. గత కొంతకాలంగా ఈ సినిమా కోసం హీరోయిన్ వేట జరుగుతూనే ఉంది. కానీ సినిమాకి ఒప్పుకున్న ప్రతి హీరోయిన్ మళ్ళీ సినిమా నుంచి వాక్ అవుట్ చేసేస్తుంది. మొదట "డీజే టిల్లు" సినిమాలో నటించిన నేహా శెట్టి ని "టిల్లు స్క్వేర్" సినిమా నుంచి తీసేసారు. ఆ తర్వాత శ్రీ లీల ను సంప్రదించగా ఆమె డేట్లు లేవని రిజెక్ట్ చేసింది. అనుపమ పరమేశ్వరన్ వారం రోజుల షూటింగ్ తర్వాత సినిమా నుంచి తప్పుకుంది. మడోన్నా సెబాస్టియన్ అసలు సినిమాకి ససేమిరా ఒప్పుకోనంది. ఇప్పుడు "ఖిలాడి" మరియు "హిట్ 2" సినిమాలతో మంచి పేరు తెచ్చుకున్న మీనాక్షి చౌదరి నీ హీరోయిన్ గా అనుకుంటున్నారు. అయితే ఇంతమంది హీరోయిన్లు ఈ సినిమా నుంచి వెళ్లిపోవడానికి కారణం సినిమాలో ఉన్న ముద్దు సన్నివేశాలు అని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. కానీ ఆ వార్తల్లో నిజం లేదని చెప్పుకోవచ్చు. నేహా శెట్టి "డీ జే టిల్లు" సినిమాలో కూడా చాలా ముద్దు సన్నివేశాల్లో నటించింది. ఇక అనుపమ పరమేశ్వరన్ కూడా "రౌడీ బాయ్స్" సినిమాలో బాగానే రెచ్చిపోయింది. ఇప్పటిదాకా అలాంటి పాత్రలు చేయలేదు. కానీ ఇప్పుడు చేయనని చెప్పలేదు. తాజా సమాచారం ప్రకారం డైరెక్టర్ మల్లిక్ రామ్ ఆ హీరోయిన్ల విషయంలో ఎలాంటి కండిషన్లు పెట్టడం లేదని కానీ సిద్దు జొన్నలగడ్డ మాత్రం ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ పాత్ర కొంత విభిన్నంగా ఉండాలని ప్రయత్నిస్తున్నారట. తన మైండ్ లో ఉన్న పాత్ర ను ఎవరు సరిగ్గా పోషించడం లేదని ఇన్ని హీరోయిన్లను మార్చినట్లు తెలుస్తోంది. మరి మీనాక్షి చౌదరి అయినా ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ గా ఉంటుందో లేదో చూడాలి. ఇక ఈమె కూడా "హిట్2" సినిమాలో చాలానే ముద్దు సన్నివేశాల్లో నటించింది కాబట్టి ఇంటిమేట్ సన్నివేశాలు చేయడంలో అభ్యంతరాలు లేవని చెప్పుకోవచ్చు.