Mahesh Babu: అందుకే మహేష్ బాబు సీతారా ను సీరియల్స్ లో చూపిస్తున్నారా?

Mahesh Babu: టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గత కొంతకాలంగా బుల్లితెర మీద కూడా సందడి చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. తన కూతురు సితార ఘట్టమనేనీతో కలిసి మహేష్ బాబు సీరియల్స్, రియాలిటీ షో లను కూడా ప్రమోట్ చేస్తూ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు. జీ తెలుగు ఛానల్ కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా వ్యవహరిస్తున్న మహేష్ బాబు ఆ కారణంగానే ఈ టీవీ ఛానల్ సీరియల్స్ మరియు షోలలో కనిపిస్తున్నారని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే అంత పెద్ద స్టార్ హీరో అయ్యి ఉండి, టీవీ సీరియల్స్ లో కనిపించడంపై అభిమానులు తీవ్ర స్థాయిలో అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు సితార ఘట్టమనేని కి కూడా మంచి ఫాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. అలాంటిది ఆమెను కూడా బుల్లితెరపై ప్రతిసారి చూపిస్తూ ఉండడంతో అభిమానులు ఒక రకంగా ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఏదైనా సినిమాతో వెండితెరపైకి తీసుకువస్తే బాగుంటుందని ఒకవైపు అభిమానులు ఎదురుచూస్తూ ఉంటే మరోవైపు మహేష్ బాబు మాత్రం ఆమెను ఇలా సీరియల్స్ లో చూపించటం అభిమానులు ఏ మాత్రం తీసుకోలేకపోతున్నారు. ఐతే మహేష్ ఇలా చేయడానికి ఒక కారణం కూడా ఉంది. ఇలా బుల్లితెరపై కనిపిస్తూ ఉండడం వల్ల ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కి కూడా మరింత దగ్గర అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అలా ఆలోచించే మహేష్ బాబు ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకొని ఉండొచ్చని, సితార తెరంగేట్రం కంటే ముందే ఆమెను ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కి దగ్గర చేస్తే బాగుంటుందని ఆలోచనతోనే మహేష్ బాబు ఇలా చేస్తున్నారని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.