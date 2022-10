Prabhas: అలాంటి పాత్ర తో రిస్క్ తీసుకుంటున్న ప్రభాస్

X Prabhas: అలాంటి పాత్ర తో రిస్క్ తీసుకుంటున్న ప్రభాస్ Highlights Prabhas: అలాంటి పాత్ర తో రిస్క్ తీసుకుంటున్న ప్రభాస్

Prabhas: ప్రభాస్ చేతిలో ఇప్పుడు బోలెడు బడా ప్రాజెక్టులు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. "ఆది పురుష్", "సలార్" వంటి సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న ప్రభాస్ మరోవైపు మారుతీ దర్శకత్వంలో కూడా ఒక సినిమాని సైన్ చేశారు. ఈ సినిమా గురించిన కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ గా మారుతున్నాయి. ఈ సినిమా ఒక హారర్ కామెడీగా ప్రేక్షకుల ముందుకి రాబోతోంది అని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ దయ్యం గా మారబోతున్నారు అనే వార్త ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ గా మారింది. ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ పాత్రలోకి అప్పుడప్పుడు ఒక ఆత్మ వెళుతూ ఉంటుందట.ఆ సమయంలో ప్రభాస్ ప్రవర్తన చాలా వింతగా ఉంటుందని, అక్కడ బోలెడంత కామెడీ కూడా జనరేట్ అవుతుందని తెలుస్తోంది. ఒక స్టార్ హీరో ఈ కాన్సెప్ట్ కథతో, కామెడీ క్రియేట్ చేసే పాత్రతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడం ఇదే మొదటిసారి కావచ్చు. అంతేకాకుండా సినిమా కథలు నిధి అన్వేషణ కాన్సెప్ట్ ని కూడా మారుతి చాలా చక్కగా మరియు తెలివిగా డిజైన్ చేశారని సమాచారం. ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ తాత పాత్ర కూడా చాలా కీలకంగా మారబోతోందని ఆ పాత్రలో బాలీవుడ్ నటుడు బోమన్ ఇరానీ కనిపించబోతున్నారని తెలుస్తోంది. నిధి అగర్వాల్ మరియు మాళవిక మోహన్ లు హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే షూటింగ్ మొదలుపెట్టనుంది. ఇక ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ చాలా సరికొత్త లుక్కుతో కనిపించనున్నారని సమాచారం.