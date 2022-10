మొట్టమొదటి తమిళ్ సినిమాగా రికార్డు సృష్టించిన "పొన్నియిన్ సెల్వన్"

Ponniyin Selvan: గత కొంతకాలంగా సినిమాలకి దూరంగా ఉన్న ఒకప్పటి ప్రముఖ డైరెక్టర్ మణిరత్నం తాజాగా ఇప్పుడు "పొన్నియిన్ సెల్వన్" అనే సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకి వచ్చారు. తన కెరియర్ లోనే డ్రీం ప్రాజెక్టుగా ఈ సినిమాని ప్రకటించిన మణిరత్నం తమిళంలో బెస్ట్ సెల్లర్ అయిన "పొన్నియిన్ సెల్వన్" నవలా ఆధారంగా ఈ సినిమాని తెరకెక్కించారు. చియాన్ విక్రమ్, ఐశ్వర్యారాయ్, త్రిష, జయం రవి, కార్తీ, వంటి స్టార్ నటీనటులు ఈ సినిమాలో నటించగా ఈ మధ్యనే సెప్టెంబర్ 30న థియేటర్లో విడుదలైంది ఈ చిత్రం. విడుదలైన మొదటి రోజు నుంచి మంచి కలెక్షన్లతో ముందుకు దూసుకుపోతున్న ఈ సినిమా తమిళ్ వర్షన్ రికార్డుల మీద రికార్డులు సృష్టిస్తుంది. తాజాగా అమెరికాలో కూడా ఈ సినిమా ఆరు మిలియన్ డాలర్లను వసూలు చేసి ఇంత భారీ కలెక్షన్లు నమోదు చేసుకున్న మొట్టమొదటి తమిళ్ సినిమాగా రికార్డును సృష్టించింది. అంతేకాకుండా ఈ సినిమా యూఎస్ లోనే మొట్టమొదటిసారిగా 50 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్లు అందుకున్న తమిళ్ సినిమా గా కూడా పేరు తెచ్చుకుంది. చూస్తుంటే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరియు తమిళ్లో మాత్రమే కాక అమెరికాలో కూడా ఈ సినిమా బాగానే నడుస్తోందని చెప్పవచ్చు. ఇక ఈ సినిమా రెండవ భాగమైన "పొన్నియిన్ సెల్వన్ 2" వచ్చే ఏడాది విడుదలకి సిద్ధమవుతోంది.