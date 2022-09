Nithiin: నెక్స్ట్ సినిమా విషయంలో నితిన్ ఇబ్బందులు

X Nithiin: నెక్స్ట్ సినిమా విషయంలో నితిన్ ఇబ్బందులు Highlights Nithiin: నెక్స్ట్ సినిమా విషయంలో నితిన్ ఇబ్బందులు

Nithiin: ఈ మధ్యకాలంలో యువ హీరో నితిన్ కెరీర్ బాగా నెమ్మదించింది అని చెప్పుకోవచ్చు. 2021 లో చెక్, రంగ్ దే, మరియు మేస్త్రో సినిమాలతో వంటి మూడు సినిమాలలో నటించగా అందులో ఒక్కటి కూడా హిట్ అవ్వలేదు. ఇక ఈ ఏడాది మొత్తం మీద ఒకే ఒక్క సినిమాని విడుదల చేశారు. అదే "మాచర్ల నియోజకవర్గం". ఎమ్మెస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి దర్శకత్వం లో ఈ మధ్యనే విడుదలైన ఈ సినిమాలో కృతి శెట్టి హీరోయిన్ గా నటించింది. మొదటి రోజు నుండే ఫ్లాప్ టాక్ తెచ్చుకున్న ఈ సినిమా బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. ఈ నేపథ్యంలో నితిన్ తదుపరి సినిమాల పైనే అభిమానులు తమ ఆశలన్నీ పెట్టుకున్నారు. తాజాగా ఇప్పుడు వక్కంతం వంశీ డైరెక్షన్లో నితిన్ ఒక సినిమా చేయబోతున్నారు అని తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే సినిమాకి క్లాప్ కూడా కొట్టారు. ఓ పాట‌ని కూడా ఫారెన్ లొకేషన్ లో చిత్రీక‌రించారు. కానీ ఆ తర్వాత ఆసినిమాకి సంబంధించిన అప్ డేట్ ఏదీ బ‌య‌ట‌కు రాలేదు. ఆగ‌స్టులో ఈ సినిమా రెగ్యుల‌ర్ షూటింగ్ మొద‌ల‌వ్వాల్సి ఉంది కానీ అది జ‌ర‌గ‌లేదు."మాచర్ల నియోజకవర్గం" దెబ్బ కొట్ట‌డంతో స్క్రిప్టు విష‌యంలో నితిన్ చాలా జాగ్రత్తలు వహిస్తున్నారట. చేతికి ప‌క్కాగా స్క్రిప్టు వచ్చాకే షూటింగ్ మొద‌లుపెడ‌దామ‌ని భీష్మించుకుని కూర్చున్నాడట. ఇక ఈ సినిమాలో విల‌న్ పాత్ర‌కు చాలా ప్రాధాన్యం ఉంటుందట. దానికి ఒక ప‌వ‌ర్ ఫుల్ న‌టుడి కోసం వెతుకుతున్నారు. మంచి విల‌న్ దొరికితే ఈ సినిమా కి అన్నీ సెట్ట‌యిపోయిన‌ట్టే అని సమాచారం.