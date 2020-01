నితిన్ డెస్టినేషన్‌ వెడ్డింగ్‌.. ఎప్పుడంటే

నితిన్ ఫైల్ ఫోటో Highlights టాలీవుడ్‌ యువ కథానాయకుడు నితిన్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి 17 ఏళ్లు పూర్తయ్యింది. జయం సినిమాతో తెలుగు తెరకు హీరోగా పరిచయం అయ్యాడు.

టాలీవుడ్‌ యువ కథానాయకుడు నితిన్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి 17 ఏళ్లు పూర్తయ్యింది. జయం సినిమాతో తెలుగు తెరకు హీరోగా పరిచయం అయ్యాడు. అయితే నితిన్ పెళ్లిపై ఇప్పడు చర్చ మొదలైంది. నితిన్ ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్లి పెళ్లి ఏప్పుడు అనే ప్రశ్న ఎదురవుతుందంట. అయితే తాజాగా నితిన్ ఓ ఇంటివాడు కాబోతున్నారని తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు నితిన్ కుటుంబ సభ్యులు ఓ సంబంధాన్ని ఓకే చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. హీరో నితిన్ శాలిని అనే అమ్మాయిని పెళ్లిచేసుకోనున్నాడని టాక్ నడుస్తోంది. నితిన్ శాలినిది ప్రేమ వివాహం అని సమాచారం. హీరో నితిన్, శాలిని నాలుగేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నారట, వీరి ప్రేమ విషయం పెద్దలకు చెప్పడం ఇరు కుటుంబ సభ్యులు పెళ్లికి ఓప్పుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఏప్రిల్ 16న వీరి వివాహం జరగబోతోందని టాక్. పెళ్లి పనులను కూడా ప్రారంభించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. కాగా.. నితిన్ సోదరి నిఖిత పెళ్లి పనులన్నీ దగ్గరుండి చూసుకుంటున్నారని తెలుస్తోంది. దుబాయ్‌లోని ప్యాలసో వెర్సేస్‌ హోటల్‌లో ఘనంగా నితిన్-శాలిని వివాహం జరగనుందని తెలుస్తోంది. తిన్ డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ చేసుకోనున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే పెళ్లికి ఇరు కుంటుంబాలకు చెందిన బంధువులు హాజరవుతారట. పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత హైదరాబాద్ లో సన్నిహితులు, సినీ ప్రముఖులు పెలిచి గ్రాండ్ గా రిసెష్షన్ ఏర్పాటు చేస్తారట. నితిన్ ప్రస్తుతం 'భీష్మ' సినిమాతో బీజీగా ఉన్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజన్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఈ చిత్రం 'ఛలో' ఫేమ్ వెంకీ కుడుముల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతుంది. హీరోయిన్ గా రష్మికా మందనా నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా వచ్చే నెలలో విడుదల చేయడానికి చిత్ర బృంధం ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. ఈ సినిమాను సితారా ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్ లో సూర్యదేవర నాగవంశీ నిర్మాతగా చేస్తున్నారు. మహతి స్వర సాగర్ సంగీతం అందించనున్నారు. త్రివిక్రమ్ ఆఆ సినిమా తర్వాత నితిన్‌కు 2018 విడుదలైనా చల్ మోహన్ రంగా చిత్రంతో వచ్చిన ఆశిచించిన విజయం దక్కలేదు. 2019లో గద్దలకొండ గణేష్ చిత్రంలో గెస్ట్ రోల్ చేశారు. తాజా భిష్మ సినిమాపై నితిన్ భారీ అంచనాలు పెట్టుకున్నారు. ఎలాగైనా 'భీష్మ'సినిమాతో విజయం సాధించాలని మంచి పట్టుదలతో ఉన్నారు.