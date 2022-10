Nivetha Thomas: బొక్క బోర్లా పడ్డ నివేదా థామస్ కరియర్ ప్లాన్స్

X Nivetha Thomas: బొక్క బోర్లా పడ్డ నివేదా థామస్ కరియర్ ప్లాన్స్ Highlights Nivetha Thomas: నెక్స్ట్ ఏంటో తెలియక తికమక పడుతున్న నాని హీరోయిన్

Nivetha Thomas: నిన్ను కోరి, జెంటిల్మాన్, బ్రోచేవారెవరురా, 118, జై లవకుశ, వంటి మంచి సినిమాలో తన నటనతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన నివేద థామస్ గత కొంతకాలంగా మంచి హిట్ సినిమా కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా "వకీల్ సాబ్" సినిమాలో నటించి తనకంటూ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది ఈ భామ. తక్కువ సమయంలోనే బోలెడు మంచి హిట్ సినిమాల లో నటించిన నివేత గ్లామర్ షో కి మాత్రం ఎప్పుడు దూరంగానే ఉంటూ కేవలం నటనతోనే తనకంటూ ఒక ఇమేజ్ ని క్రియేట్ చేసుకుంది. తాజాగా తన కెరియర్ లో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న నివేత "శాకిని డాకిని" సినిమా పైన తన ఆశలన్నీ పెట్టుకుంది. కొరియాలో సూపర్ హిట్ అయిన "మిడ్ నైట్ రన్నర్స్" అనే సినిమాకి రీమేక్ గా సుధీర్ వర్మ డైరెక్షన్లో నివేత మరియు రెజీనా కసాండ్రా ప్రధాన పాత్రలలో వచ్చిన సినిమా "శాకిని డాకిని". యాక్షన్ కామెడీ చిత్రం గా ప్రేక్షకుల ముందుకి ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 16న థియేటర్లలో విడుదలైంది. కానీ విడుదలైన మొదటి నుంచి ఈ సినిమా నెగిటివ్ టాక్ ను అందుకుంటూ బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద బోల్తా కొట్టింది. ఇక ఈ సినిమా పైన బోలెడు ఆశలు పెట్టుకున్న నివేద కలలన్నీ కూలిపోయాయి. తాజాగా ఈమె చేతిలో ఒక్క తెలుగు సినిమా కూడా లేదని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. మరి నివేదా థామస్ తన కెరియర్ ను నిలబెట్టుకోవడానికి ఏం చేయబోతోంది అని ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.